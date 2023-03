(Di martedì 28 marzo 2023)annuncia oggi l’zione del(NOC), il centro di monitoraggio creato in Italia tenendo conto delle specificità relative all’infrastruttura di rete italiana. Una modifica dell’assetto organizzativo del Gruppo che permetterà di creare ulteriori competenze e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell'instradamento del traffico dei clienti per una maggiore capacità di intervento.L’attivazione del(NOC)si inserisce all’interno dell’articolato piano di investimenti che, a...

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo annosicon il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START . Il nuovo piano di abbonamento ...Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo annosicon il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START . Il nuovo piano di abbonamento ...Spezia " Inter (ore 20.45,) I nerazzurri arrivano a La Spezia da secondi in classifica, ma ... La trasferta ligurecosì una settimana pesantissima, sia dal punto di vista fisico che ...

DAZN inaugura il Network Operation Center (NOC) italiano Digital-Sat News

Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 34a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...Il Ceo di DAZN Italia Stefano Azzi ha parlato al Sole 24 Ore soffermandosi anche sui problemi nello streaming di alcune partite di Serie A riscontrati nel corso del tempo ...