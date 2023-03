Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio: "La seconda stagione è già stata pianificata" (Di martedì 28 marzo 2023) L'interprete di Wilson Fisk, alias Kingpin, Vincent D'Onofrio ha anticipato ai fan l'arrivo della seconda stagione di Daredevil: Born Again, lasciando intendere un quasi sicuro rinnovo della serie. C'è grande attesa attorno a Daredevil: Born Again, serie targata Marvel Studios che vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil. Nel cast anche Vincent D'Onofrio nei panni del temibile Wilson Fisk/Kingpin che più volte ha dato del filo da torcere al vigilante di Hell's Kitchen. Al momento sono stati confermati i piani per una sola stagione composta da 18 episodi, ma Vincent D'Onofrioe sembrerebbe aver ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) L'interprete di Wilson Fisk, alias Kingpin,D'ha anticipato ai fan l'arrivo delladi, lasciando intendere un quasi sicuro rinnovo della serie. C'è grande attesa attorno a, serie targata Marvel Studios che vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/. Nel cast ancheD'nei panni del temibile Wilson Fisk/Kingpin che più volte ha dato del filo da torcere al vigilante di Hell's Kitchen. Al momento sono stati confermati i piani per una solacomposta da 18 episodi, maD'e sembrerebbe aver ...

