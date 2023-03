Dani Alves scandalo in carcere per il traffico di magliette

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Dani #Alves e il traffico segreto creato in carcere: è scandalo in Spagna: Il brasiliano protagonista di una curio… - ChiamarsiBomber : ?? L'incredibile gesto d'amore di #JoanaSanz nei confronti del marito #DaniAlves - Sport_Fair : #JoanaSanz fa visita in carcere a #DaniAlves Per parlare di... soldi - Fabio38161792 : @pisto_gol Il goal di Turone era buono, il rigore su Ronaldo c'era; il fallo di Dani Alves su Pogba non c'era e Pes… - Yucel1001 : @nolurbisev Dani Alves-Messi -

In attesa della data del processo, continua la sua vita in carcere dopo essere stato accusato di aver abusato sessualmente di una giovane donna nei bagni di una discoteca di Barcellona. L'ex Barca si trova da più di due mesi in custodia. Non finiscono i guai per Dani Alves, ancora al centro dello scandalo, anche da detenuto. Da quando l'ex calciatore brasiliano è rinchiuso nel carcere catalano di Brians 2, i funzionari della sicurezza hanno notato che si è creato un traffico segreto.

Svelata la chat che può salvare Dani Alves dalle accuse di stupro ... Sport Fanpage

Con grande sorpresa di tutti, Joana Sanz è tornata questa domenica nel carcere di Brians 2 per far visita a Dani Alves. È stata la prima volta che la coppia, ancora sposata, si è vista in faccia da ...In carcere bisognerà pure far qualcosa. Da più di due mesi Dani Alves è in custodia senza cauzione dopo essere stato accusato di stupro per una presunta violenza sessuale commessa nei confronti di una ...