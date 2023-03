Dani Alves in carcere si è messo a firmare le magliette del Barça (Di martedì 28 marzo 2023) Dani Alves si trova ormai da qualche mese imprigionato nel carcere di Brians 2, nei pressi di Barcellona, con un’accusa di violenza sessuale sulle spalle. L’ex giocatore del Barça si trova ancora dietro le sbarre senza la possibilità di uscire su cauzione a causa del rischio di fuga, questo è quanto ha stabilito il tribunale per lui. La vita dentro il carcere per Dani Alves non è facile, almeno non lo è stata all’inizio. Ad oggi però sembra essersi ambientato piuttosto bene e a scriverlo è ElCaso, un sito di informazione spagnola. “E alcuni detenuti furbi spesso approfittano di qualche opportunità generata dal vivere dietro le sbarre. E l’opportunità ora ha il nome di Dani Alves. I funzionari incaricati di controllare i pacchi in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023)si trova ormai da qualche mese imprigionato neldi Brians 2, nei pressi di Barcellona, con un’accusa di violenza sessuale sulle spalle. L’ex giocatore delsi trova ancora dietro le sbarre senza la possibilità di uscire su cauzione a causa del rischio di fuga, questo è quanto ha stabilito il tribunale per lui. La vita dentro ilpernon è facile, almeno non lo è stata all’inizio. Ad oggi però sembra essersi ambientato piuttosto bene e a scriverlo è ElCaso, un sito di informazione spagnola. “E alcuni detenuti furbi spesso approfittano di qualche opportunità generata dal vivere dietro le sbarre. E l’opportunità ora ha il nome di. I funzionari incaricati di controllare i pacchi in ...

