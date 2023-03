(Di martedì 28 marzo 2023) Missione compiuta: l'Under 19 di Alberto Bollini centra la qualificazione per l'Europeo di categoria, in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Traguardo non scontato, perché dal girone a ...

Per gli azzurrini, a segno Luca D'del Sassuolo (che ha già cinque presenze in Serie A) e Francesco Piodella Primavera dell'Inter, fratello minore di Sebastiano e Salvatore. Primo ...TABELLINO Italia - Belgio 2 - 2 Marcatori : 3' Bassette (B), 45+2 D'(rig)(I); 51'(rig)(I); 85' Stroeykens (rig)(B). Italia (4 - 3 - 3): Mastrantonio; Missori, Dellavalle, Mane, ...La prima conclusione verso la porta è di D', poicolpisce un legno. Nel recupero Sadiki commette fallo da rigore ed è D'a non sbagliare dagli undici metri , permettendo alla sua ...

D’Andrea ed Esposito gol, l’Italia U19 va agli Europei La Gazzetta dello Sport

Dopo il gol subito, gli azzurri cercano di rimettersi in carreggiata e dominano la frazione, D’Andrea squilla per la prima volta dalle parti di Peersman, bravo il portiere belga a non farsi ...Dopo il vantaggio belga ad opera di Bassette, in chiusura di 1° tempo è stato il rigore trasformato da D'Andrea a riequilibrare la gara. Nel secondo tempo ancora dal dischetto Francesco Pio Esposito ...