Damiano dei Maneskin a casa di una famosa popstar: "Mi ha detto una cosa assurda" (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l'enorme successo avuto grazie all'Eurovision Song Contest, i Maneskin sono volati alla volta degli USA, dove hanno ottenuto immediata fama, premi e riconoscimenti di ogni tipo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno anche incontrato le star più famose al mondo e una di loro voleva addirittura prestargli casa. Chris Martin ha detto a Damiano che avrebbe potuto tenersi per un po' la sua enorme tenuta in California. "Io case matte ne ho frequentate poche perché in realtà non esco quasi mai. Victoria e Thomas sono quelli che escono, io odio. Però siamo andati a casa di un personaggio molto famoso… Chris Martin. Era questa tenuta incredibile, gigante, pazzesca, con un ingresso privato alla spiaggia. – ha dichiarato il cantante durante il podcast Cachemire – Lui ci ha tenuto a dirci ...

