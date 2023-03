Dall’invio di armi, ad autonomia e respingimenti: gli italiani manifestino contro questi obbrobri (Di martedì 28 marzo 2023) Le notizie sulla guerra rendono sempre più probabile un olocausto finale. Putin ha reso noto che armi atomiche tattiche saranno presto installate in Bielorussia, ai confini dell’Ucraina. La guerra ha una sua logica ferrea ed è l’impiego di tutte le forze disponibili, tra le quali c’è oggi la bomba atomica il cui uso, prima o poi, diverrà inevitabile. Ciò vuol dire che la scelta della guerra, in considerazione del danno globale che gli ordigni atomici producono, oggi non è più possibile perché non porta assolutamente alla soluzione di controversie internazionali, ma alla distruzione completa del pianeta. Su questo non è d’accordo Mario Monti, il quale dice che coloro che si oppongono all’invio delle armi in Ucraina non vedono al di là della punta del naso, mentre è vero il contrario poiché chi denuncia la sola dannosità della guerra, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Le notizie sulla guerra rendono sempre più probabile un olocausto finale. Putin ha reso noto cheatomiche tattiche saranno presto installate in Bielorussia, ai confini dell’Ucraina. La guerra ha una sua logica ferrea ed è l’impiego di tutte le forze disponibili, tra le quali c’è oggi la bomba atomica il cui uso, prima o poi, diverrà inevitabile. Ciò vuol dire che la scelta della guerra, in considerazione del danno globale che gli ordigni atomici producono, oggi non è più possibile perché non porta assolutamente alla soluzione diversie internazionali, ma alla distruzione completa del pianeta. Su questo non è d’accordo Mario Monti, il quale dice che coloro che si oppongono all’invio dellein Ucraina non vedono al di là della punta del naso, mentre è vero il contrario poiché chi denuncia la sola dannosità della guerra, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pengueraffaele : Dall’invio di armi, ad autonomia e respingimenti: gli italiani manifestino contro questi obbrobri - Pangenoma : @stebaraz @Umbec90 @VEParsi1 Ma quindi la costituzione vieta l'invio di armi? Dall'articolo letto non sembrerebbe - ab_cstl : RT @PasqPugliese: 1/2 La nuova #minaccianucleare di #Putin è irresponsabile. È parte della dinamica alla quale partecipano i governi che al… - antoniobruno01 : RT @PasqPugliese: 1/2 La nuova #minaccianucleare di #Putin è irresponsabile. È parte della dinamica alla quale partecipano i governi che al… - donnadimezzo : @MamelisBros @cimarolli7 pure per me che li ho seguiti dall’inizio. adesso il discrimine, l’unico, che rende una pe… -