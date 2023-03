Dalle bollette alla concorrenza: ecco i temi al vaglio del Cdm (Di martedì 28 marzo 2023) Sarà un CdM ricco di novità quello che si terrà questa sera, che ha al vaglio, fra le altre cose nuovi aiuti a favore delle famiglie per pagare le bollette di luce e gas ed una serie di disposizioni in tema di concorrenza, senza tralasciare il nuovo codice degli appalti e la nomina di commissario straoordinario per la siccità. Ma vediamo più in dettaglio le misure che saranno approvate. Aiuti per le famiglie per pagare le bollette Il primo capitolo al vaglio del CdM riguarda il rinnovo degli aiuti per le famiglie per pagare le utenze di luce e gas, ma questa volta lo stanziamento è minimale (solo 5 miliardi rispetto ai 20 miliardi del precedente decreto) visto che le quotazioni del gas sono caracollate sui mercati internazionali. Per il gas viene confermata l’IVA al 5% e l’azzeramento degli oneri di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Sarà un CdM ricco di novità quello che si terrà questa sera, che ha al, fra le altre cose nuovi aiuti a favore delle famiglie per pagare ledi luce e gas ed una serie di disposizioni in tema di, senza tralasciare il nuovo codice degli appalti e la nomina di commissario straoordinario per la siccità. Ma vediamo più in dettaglio le misure che saranno approvate. Aiuti per le famiglie per pagare leIl primo capitolo aldel CdM riguarda il rinnovo degli aiuti per le famiglie per pagare le utenze di luce e gas, ma questa volta lo stanziamento è minimale (solo 5 miliardi rispetto ai 20 miliardi del precedente decreto) visto che le quotazioni del gas sono caracollate sui mercati internazionali. Per il gas viene confermata l’IVA al 5% e l’azzeramento degli oneri di ...

