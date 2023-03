Dall’Argentina | Juve | passi avanti per il rinnovo di Di Maria | Primapagina

(Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 19:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lacontinua a lavorare per trattenere Angel Di. Proseguono nel verso giusto le trattative tra i bianconeri e l’entourage del Fideo: come scrive Tyc Sport, gli ultimi contatti sono stati positivi e ora l’argentino è più vicino alcoi bianconeri fino al 30 giugno 2024. IL– Dopo una prima parte di stagione non all’altezza, la vittoria del Mondiale ha cambiato l’esperienza Torino di Di: Il futuro bianconero e ilcon larestano dunque assolutamente in piedi, con l’evoluzione decisiva che si avrà nel prossimo mese. Gli ultimi contatti con l’entourage sono stati molto positivi: il fantasista, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juve_magazine : DALL'ARGENTINA - Juventus, Di Maria sempre più vicino al rinnovo - cmdotcom : Dall'Argentina: #Juve, passi avanti per il rinnovo di Di Maria - Moixus1970 : RT @tvdellosport: ???? ?????????? ???? ???????????????? ???? ???????????????? Dall'Argentina sono certi: Di Maria è sempre più vicino al rinnovo con la Juve. El Fi… - milanistapelato : RT @tvdellosport: ???? ?????????? ???? ???????????????? ???? ???????????????? Dall'Argentina sono certi: Di Maria è sempre più vicino al rinnovo con la Juve. El Fi… - tvdellosport : ???? ?????????? ???? ???????????????? ???? ???????????????? Dall'Argentina sono certi: Di Maria è sempre più vicino al rinnovo con la Juve.… -

Angel Di Maria vicino al rinnovo con lafiltra ottimismo sulla permanenza in bianconero Arrivano importanti novitàsul futuro di Di Maria. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, il rinnovo del ...Commenta per primo Proseguono nel verso giusto le trattative tra la Juventus e l'entourage di Angel Di Maria : come scrive Tyc Sport, gli ultimi contatti sono stati positivi e ora il Fideo è più ......in più che ha già ritrovato il campo con la maglia dell'. con ben nove partite in trenta giorni, da- Verona di ...'altro potrebbe chiedere al club della coppia Longoria - Ribalta (...