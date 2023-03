Dalla stretta ai medici a gettone ai pronto soccorsi pieni: le novità del decreto sanità del governo (Di martedì 28 marzo 2023) Il provvedimento punta a spremere di più quei pochi dipendenti del Servizio sanitario nazionale, autorizzandoli per la prima volta a fare attività libero professionale fuori dell’attività di lavoro Leggi su lastampa (Di martedì 28 marzo 2023) Il provvedimento punta a spremere di più quei pochi dipendenti del Servizio sanitario nazionale, autorizzandoli per la prima volta a fare attività libero professionale fuori dell’attività di lavoro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Dalla stretta ai medici a gettone ai pronto soccorsi pieni: le novità del decreto sanità del governo - Blu09765054 : RT @giober50: #LungoStradeSecondarie Coperte dalla polvere di altri cammini Lungo strade verso un domani Senza più la tua mano stretta for… - sellyp : @87miste Non mi dimenticherò mai a scuola guida uno che per superarmi in una strada stretta ha rotto il retrovisore… - lillamochi : RT @kooshirecat_: da palestrata vi do un fun fact x farvi venire un aneurisma: la vita stretta non è data dalla vita in sè ma dall'illusion… - kooshirecat_ : da palestrata vi do un fun fact x farvi venire un aneurisma: la vita stretta non è data dalla vita in sè ma dall'il… -