DALLA STRADA AL PALCO: NEK INAUGURA LA SECONDA EDIZIONE TRA OSPITI E TALENTI

Martedì 28 marzo, in prima serata su Rai2, torna "DALLA STRADA al PALCO", lo show di Nek che rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di STRADA, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d'Italia, quella televisiva. OSPITI della prima puntata, nei panni dei cosiddetti "passanti importanti", Andrea Delogu e Carlo Conti che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance tra i primi 13 partecipanti che si sfideranno. I tre migliori artisti della serata andranno direttamente in finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di STRADA d'Italia. I busker condivideranno con il pubblico i loro TALENTI legati a ogni forma d'arte.

