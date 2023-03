Dalla Strada al Palco, concorrenti ed ospiti prima puntata 28 marzo 2023 (Di martedì 28 marzo 2023) La prima edizione, andata in onda l’estate scorsa, è stata una piccola sorpresa nel palinsesto televisivo. Ora, Dalla Strada al Palco è pronto a tornare su Raidue con l’edizione 2023, anticipata di un paio di mesi rispetto ad un anno fa. Le nuove puntate (sei in tutto), vanno infatti in onda a partire da martedì 28 marzo, sempre con la conduzione di Nek. Il programma continua ad essere una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di Strada, che hanno la possibilità di mostrare il loro talento nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. Ogni puntata si esibiscono tredici buskers, ovvero artisti di Strada: i tre più votati passano alla finale, per contendersi il titolo di Miglior Artista di ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 28 marzo 2023) Laedizione, andata in onda l’estate scorsa, è stata una piccola sorpresa nel palinsesto televisivo. Ora,alè pronto a tornare su Raidue con l’edizione, anticipata di un paio di mesi rispetto ad un anno fa. Le nuove puntate (sei in tutto), vanno infatti in onda a partire da martedì 28, sempre con la conduzione di Nek. Il programma continua ad essere una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di, che hanno la possibilità di mostrare il loro talento nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. Ognisi esibiscono tredici buskers, ovvero artisti di: i tre più votati passano alla finale, per contendersi il titolo di Miglior Artista di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #JIMIN (@BTS_twt): 'Ah ragazz*, sono venuto in live dopo aver finito di registrare a M… - GiovaQuez : Una invenzione consente di trasformare in poche decine di secondi qualsiasi molecola farmacologicamente attiva dall… - KsiazeMarek : RT @zampa_qua: STRAURGENTE????????Sara??3275423444??nonna INDIA,recuperata dalla strada,barcollava spaesata ed affaticata.Innamoretevi del suo s… - paladigm : RT @zampa_qua: URGENTE??????????????328 224 7456?? JUSTIN 2 anni,trovato in strada a 4 mesi eri uno scheletrino.È un tesoro di BONTÀ E BELLEZZA,as… - infoitcultura : Dalla Strada al Palco 2023, quando inizia, anticipazioni, ospiti e puntate del programma tv di Nek -