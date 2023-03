“Dalla strada al palco”, anticipazioni ed ospiti del 28 marzo (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo il grande successo della prima edizione, Nek torna in veste di conduttore con “Dalla strada al palco”, in onda da stasera martedì 28 marzo su Raidue. Nello show televisivo che per sei puntate porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip.Prodotto da Rai, Direzione Intrattenimento Prime Time, con la regia di Sergio Colabona, “Dalla strada al palco” rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.ospiti della prima puntata, nei panni dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo il grande successo della prima edizione, Nek torna in veste di conduttore con “al”, in onda da stasera martedì 28su Raidue. Nello show televisivo che per sei puntate porta in tv il variopinto mondo degli artisti diche si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcunivip.Prodotto da Rai, Direzione Intrattenimento Prime Time, con la regia di Sergio Colabona, “al” rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.della prima puntata, nei panni dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #JIMIN (@BTS_twt): 'Ah ragazz*, sono venuto in live dopo aver finito di registrare a M… - GiovaQuez : Una invenzione consente di trasformare in poche decine di secondi qualsiasi molecola farmacologicamente attiva dall… - Miss_S_Fletcher : RT @GenovaQuotidian: Anatroccoli attraversano la strada, salvati dalla Polizia locale in Valbisagno - CDR009 : RT @zampa_qua: STRAURGENTE????????Sara??3275423444??nonna INDIA,recuperata dalla strada,barcollava spaesata ed affaticata.Innamoretevi del suo s… - freetime_lost : @MikeZapMG @Precarioillumi1 Infatti devastano le attività commerciali sulla strada. A meno che non siano manovrati… -