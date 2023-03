Dalla strada al Palco 2023: tutto quello che c’è da sapere sullo show con Nek (Di martedì 28 marzo 2023) Dalla strada al Palco 2023: cast, come funziona, ospiti, quante puntate e streaming Da martedì 28 marzo 2023 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Dalla strada al Palco, la seconda edizione dello show ideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time, con la regia di Sergio Colabona, “Dalla strada al Palco” rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023)al: cast, come funziona, ospiti, quante puntate e streaming Da martedì 28 marzoalle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaal, la seconda edizione delloideato da Carlo Conti e condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti diche si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time, con la regia di Sergio Colabona, “al” rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di ...

