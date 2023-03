Dalla sostenibilità al digitale | torna il Forum Supply Chain

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Il prossimo 30 marzo farà il suo ritorno il, l'evento di Comunicazione Italiana dedicato ai temi della logistica, dell'approvvigionamento, delle catene di fornitura e distribuzione. L'evento, che coinvolge Adnkronos in qualità di Main Media Partner, si svolgerà in presenza presso gli studi TV Community House e potrà essere seguito in diretta su comunicazioneitaliana.tv ( http://.it/2023/programma ). Con il contributo diDirector, Head of Procurement, Direttori Logistica e altre figure chiave delle aziende del paese, l'evento intende fare il punto sulle principali sfide che sta affrontando il mondo della, della distribuzione, del ...