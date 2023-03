Dalla Francia a Israele alla Germania. Lezioni per la democrazia italiana (Di martedì 28 marzo 2023) In Francia e Israele la crisi politica è divampata diventando una crisi sociale. In Germania la richiesta di aumento dei salari ha dato vita a uno degli scioperi più impattante degli ultimi decenni. In Italia qualcuno, pur di non farsi carico della lezione che arriva dall’estero, ha il coraggio di storpiare il significato della democrazia. In Italia qualcuno, pur di non farsi carico della lezione che arriva dall’estero, ha il coraggio di storpiare il significato della democrazia In Israele il capo del governo Benyamin Netanyahu sta facendo i conti con il milione di persone che da giorni manifesta contro una finta riforma della giustizia che gli servirebbe per mettersi al riparo da un processo per corruzione. Il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Inla crisi politica è divampata diventando una crisi sociale. Inla richiesta di aumento dei salari ha dato vita a uno degli scioperi più impattante degli ultimi decenni. In Italia qualcuno, pur di non farsi carico della lezione che arriva dall’estero, ha il coraggio di storpiare il significato della. In Italia qualcuno, pur di non farsi carico della lezione che arriva dall’estero, ha il coraggio di storpiare il significato dellaInil capo del governo Benyamin Netanyahu sta facendo i conti con il milione di persone che da giorni manifesta contro una finta riforma della giustizia che gli servirebbe per mettersi al riparo da un processo per corruzione. Il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gnt che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Touchée, questa foto è vecchia e ritrae i festeggiamenti per i mondiali. Dopo i numerosi video e report dalla Franc… - ultimora_pol : ???? Francia - Servono 287 voti per sfiduciare il governo di #Borne. Al momento sarebbero fra 261 e 272 quelli sicuri… - DavPoggi : RT @World24New: #Francia, '#Biden, non vogliamo la tua guerra in #Ucraina ' 'Usciamo dalla #Nato' Caro #Macron, il fatto che tu sia sta… - elisabettap38 : RT @serebellardinel: Encomio alla #Francia dove anche i vigili del fuoco e la polizia antisommossa si uniscono ai manifestanti durante la p… - BracaliM : In #Francia scioperano contro la riforma #pensioni, in #Germania contro i salari bassi (il doppio dei nostri sigh!)… -