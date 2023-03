Dal Terzo Polo proposte su salario minimo, sanità, Industria 4.0 (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Due proposte all'opposizione, due proposte per governo e maggioranza. Il Terzo Polo, in una conferenza stampa alla Camera, ha lanciato l'appello al Parlamento: basta con le dichiarazioni, passare ai contenuti. “Siamo estremamente preoccupanti perchè oggi il dibattito politico è fatto solo di commenti da parte del governo e commenti dell'opposizione, si perdono non solo i contenuti ma anche le proposte, oggi facciamo due proposte all'opposizione e due alla maggioranza – ha detto Carlo Calenda, senatore e leader del Terzo Polo -, se si continua così alla fine di questa della legislatura non avremo fatto nulla”. All'opposizione il Terzo Polo chiede una “discussione concreta sul salario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dueall'opposizione, dueper governo e maggioranza. Il, in una conferenza stampa alla Camera, ha lanciato l'appello al Parlamento: basta con le dichiarazioni, passare ai contenuti. “Siamo estremamente preoccupanti perchè oggi il dibattito politico è fatto solo di commenti da parte del governo e commenti dell'opposizione, si perdono non solo i contenuti ma anche le, oggi facciamo dueall'opposizione e due alla maggioranza – ha detto Carlo Calenda, senatore e leader del-, se si continua così alla fine di questa della legislatura non avremo fatto nulla”. All'opposizione ilchiede una “discussione concreta sul...

