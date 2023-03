Da Twitter – #SerieA | Sono già diversi i giocatori che hanno lasciato il ritiro della propri…

(Di martedì 28 marzo 2023) Gianluca Di Marzio ha appena twittato una notizia molto interessante che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:giàcheilpropria #Nazionale: l'elenco dei convocati squadra per squadra https://t.co/ROHp5azSt9 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 22, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 31 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Dagiàcheil...

Ecco il risultato del sondaggiodi Calciomercato.it:"SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x" Nicolò #Zaniolo torna a parlare e apre ad un ritorno in #nei prossimi anni: a quale società ...Come viene comunicato dall'ultima indiscrezione di 'Giovanni Albanese' sul suo profilo, ci sarebbero novità importanti direttamente dall'Ansa.Il direttore di TeleLombardia scrive suFioccano i commenti: 'Prima di sfiorare il braccio, ... Poi ci si chiede perché laperde interesse'.

Twitter, memo di Musk suggerisce che valga meno della metà Agenzia ANSA

La passione per il Napoli, in questa stagione travolgente in serie A e anche in Champions League sbarca anche a scuola, sottoforma di problema di artmetica. È accaduto lunedì scorso, a Torre del Greco ...Il caso social di Mediaset tiene ancora banco e questa volta a dire la sua è una delle vittime degli “utilizzatori anomali” del profilo Twitter dell’azienda di Cologno Monzese. E’ Mara Venier che su ...