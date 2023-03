Da IceLab ai sogni d’Europa | Filippo Pezzoni è il talento dello short track italiano

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 marzo 2023) Bergamo. Da Conti-Macii a Ghilardi-Ambrosini, passando per Rizzo, Memola, Guignard-Fabbri. Sul ghiaccio disi allenano le stelle del pattinaggio di oggi, ma non solo: tra i giovanissimi c’è chi già spicca a livello nazionale e anche europeo. Come. A differenza degli altri sopracitati, il classe 2008 non è nel campo dell’artistico, bensì nello, disciplina che richiede velocità, coordinazione, dinamismo. Pattina nella categoria Junior C (dai 13 ai 15 anni) e soltanto il 4 marzo ha vinto il campionato nazionale, chiudendo al primo posto su tutte le distanze (500 m, 1000 m, 1500 m). Agli europei che si sono svolti a Torino domenica (26 marzo),non è riuscito a bissare il successo, ma è stato comunque il migliore tra i suoi connazionali che hanno ...