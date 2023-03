Crosetti: Conte assomiglia un po’ a Mourinho, ma almeno José le coppe le ha vinte (Di martedì 28 marzo 2023) “Sacro fuoco, poi fuoco di paglia. E sotto, la cenere. Antonio Conte è da sempre un combustibile rapidissimo, un temporale d’agosto, tuoni e fulmini, sembra spaccare tutto ma dura poco. Garantisce intensità, non continuità”. Maurizio Crosetti scrive di Antonio Conte su La Repubblica. Il suo è una specie di ciclo dell’acqua: dura due anni, al massimo tre, poi rompe. “Il modulo di Conte, a parte il famoso 3-5-2, è il seguente: chiedere giocatori, vincere il primo anno, lasciarsi alla fine del secondo, preparando per tempo il terreno alla rescissione consensuale (però col Chelsea si finì in tribunale e vinse lui). Uno schema fisso: passione, carisma, successi, discussioni, tormento, divorzio, rimpianti. È successo un po’ ovunque. La data di scadenza non supera quasi mai i due anni, tre alla Juventus, quando la fine ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) “Sacro fuoco, poi fuoco di paglia. E sotto, la cenere. Antonioè da sempre un combustibile rapidissimo, un temporale d’agosto, tuoni e fulmini, sembra spaccare tutto ma dura poco. Garantisce intensità, non continuità”. Maurizioscrive di Antoniosu La Repubblica. Il suo è una specie di ciclo dell’acqua: dura due anni, al massimo tre, poi rompe. “Il modulo di, a parte il famoso 3-5-2, è il seguente: chiedere giocatori, vincere il primo anno, lasciarsi alla fine del secondo, preparando per tempo il terreno alla rescissione consensuale (però col Chelsea si finì in tribunale e vinse lui). Uno schema fisso: passione, carisma, successi, discussioni, tormento, divorzio, rimpianti. È successo un po’ ovunque. La data di scadenza non supera quasi mai i due anni, tre alla Juventus, quando la fine ...

