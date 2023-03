(Di martedì 28 marzo 2023) Coloro che hanno fatto richiesta all'Inps per ottenere ilo la Pensione dineiduedelsono stati 90.887: un calo del 65,23% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando i richiedenti erano stati 261.378. E' quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps. In particolare, a gennaio le richieste sono state 88.184 e a febbraio poco più di 2mila. L'Inps ricorda che il dato è provvisorio e non includein lavorazione o non completate. Il calo comunque è significativo e potrebbe essere legato alla stretta allo studio del Governo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PappaletteraF : RT @TgLa7: Crollano domande #Rdc, in due mesi -65% su anno 88.184 a gennaio, poco più di 2mila a febbraio - Carlocuomo7 : @SkyTG24 Crollano perché le domande vengono respinte e provvedono in altro modo. Fornite anche i dati di furti e ra… - SkyTG24 : Crollano domande per Reddito di cittadinanza, -65% nei primi due mesi del 2023 - CarloZaramella : RT @TgLa7: Crollano domande #Rdc, in due mesi -65% su anno 88.184 a gennaio, poco più di 2mila a febbraio - MediasetTgcom24 : Reddito di Cittadinanza, crollano domande 2023: -65% #rdc #28marzo -

L'Inps ricorda che il dato è provvisorio e non includein lavorazione o non completate. Il calo comunque è significativo e potrebbe essere legato alla stretta allo studio del Governo. Un ...L'Inps ricorda che il dato è provvisorio e non includein lavorazione o non completate. Il calo comunque è significativo e potrebbe essere legato alla stretta allo studio del Governo.Banca d'Italia: a gennaio tassi mutui vicini al 4%,i depositi Ritorno in positivo della ... Italia al secondo posto per numero di ricorsi nel 2022, con 63di rinvio... San Giovanni ...

Reddito di cittadinanza, crollano le domande: -65% nei primi due mesi del 2023 Gazzetta del Sud

In particolare, a gennaio le richieste sono state 88.184 e a febbraio poco più di 2mila. L'Inps ricorda che il dato è provvisorio e non include domande in lavorazione o non completate. Il calo ...Il Reddito di Cittadinanza (o la Pensione di Cittadinanza) nei primi due mesi del 2023 registra un crollo delle richieste. Secondo l'Inps le persone che hanno presentato domanda sono state 90.887, con ...