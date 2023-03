“Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, va all’Isola dei Famosi e dice che non patirà la fame perché abituata come le missioni: come può paragonare?”: l’attacco di Deianira Marzano (Di martedì 28 marzo 2023) La nuova edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora cominciata ma la prima polemica è già esplosa. Per vedere i naufraghi vip sbarcare in Honduras toccherà aspettare fino al 17 aprile, però c’è chi ha rubato la scena agli altri concorrenti: Cristina Scuccia. L’ex religiosa lanciata da The Voice è infatti uno dei nomi di punta del cast del reality condotto da Ilary Blasi: dopo aver ha detto addio all’ordine e aver rinunciato ai voti, è tornata alla vita da laica. E se già aveva fatto “rumore” la scelta di tentare la carriera da cantante, ha avuto del clamoroso la decisione di accettare la proposta di partecipare all’Isola. “Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione”, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La nuova edizione dell’Isola deinon è ancora cominciata ma la prima polemica è già esplosa. Per vedere i naufraghi vip sbarcare in Honduras toccherà aspettare fino al 17 aprile, però c’è chi ha rubato la scena agli altri concorrenti:. L’ex religiosa lanciata da The Voice è infatti uno dei nomi di punta del cast del reality condotto da Ilary Blasi: dopo aver ha detto addio all’ordine e aver rinunciato ai voti, è tornata alla vita da laica. E se già aveva fatto “rumore” la scelta di tentare la carriera da cantante, ha avuto del clamoroso la decisione di accettare la proposta di partecipare. “Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre pauraè più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione”, aveva ...

