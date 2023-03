Crisalide, il nuovo brano di Kya: un inno alla rinascita musicale e personale (Di martedì 28 marzo 2023) Chiara Esposito, in arte Kya, è una giovane cantautrice napoletana classe ’99. Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo, Favela, nel luglio 2021, torna sulla scena musicale con Crisalide, un brano scritto nel corso del 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19.Il brano racconta la sua lunga convivenza con il disturbo alimentare in maniera sincera e delicata, senza mai cadere nella banalizzazione del problema e dell’esperienza che comporta. La forza del brano, inoltre, sta nel coinvolgere l’ascoltatore in una storia sfaccettata in cui può immergersi attraverso il suo personale punto di vista.“Crisalide per me significa “rinascita”. Una rinascita personale per la Chiara di tutti i giorni e una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 marzo 2023) Chiara Esposito, in arte Kya, è una giovane cantautrice napoletana classe ’99. Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo, Favela, nel luglio 2021, torna sulla scenacon, unscritto nel corso del 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19.Ilracconta la sua lunga convivenza con il disturbo alimentare in maniera sincera e delicata, senza mai cadere nella banalizzazione del problema e dell’esperienza che comporta. La forza del, inoltre, sta nel coinvolgere l’ascoltatore in una storia sfaccettata in cui può immergersi attraverso il suopunto di vista.“per me significa “”. Unaper la Chiara di tutti i giorni e una ...

