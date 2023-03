Criminalità Roma, Ferrara (M5s): “Sabella denuncia ritorno clan, amministrazione dia risposte” (Di martedì 28 marzo 2023) “Roma è nuovamente in pericolo. Lo dice il giudice Alfonso Sabella in un’intervista da brividi al Fatto Quotidiano. Nella scorsa consiliatura noi del M5S abbiamo combattuto come leoni contro le tante forme di Criminalità organizzata nella nostra città: l’abbattimento delle villette dei Casamonica, la lotta al clan di Ostia e le minacce a Virginia Raggi sono cose che ricordano tutti. Ora però le organizzazioni criminali stanno trovando un nuovo equilibrio. Sabella parla di San Basilio, della mafia dei bancarellari e degli abusivi nelle case popolari (qui all’assessore Zevi fischieranno le orecchie). Aggiungiamoci pure il caso Marianera e il suo ruolo in un certo assessorato. ‘Chi si sta occupando di queste cose? Mi pare nessuno’, si chiede Sabella. Rilanciamo noi: si potrebbe cominciare ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) “è nuovamente in pericolo. Lo dice il giudice Alfonsoin un’intervista da brividi al Fatto Quotidiano. Nella scorsa consiliatura noi del M5S abbiamo combattuto come leoni contro le tante forme diorganizzata nella nostra città: l’abbattimento delle villette dei Casamonica, la lotta aldi Ostia e le minacce a Virginia Raggi sono cose che ricordano tutti. Ora però le organizzazioni criminali stanno trovando un nuovo equilibrio.parla di San Basilio, della mafia dei bancarellari e degli abusivi nelle case popolari (qui all’assessore Zevi fischieranno le orecchie). Aggiungiamoci pure il caso Marianera e il suo ruolo in un certo assessorato. ‘Chi si sta occupando di queste cose? Mi pare nessuno’, si chiede. Rilanciamo noi: si potrebbe cominciare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'intervista ad Alfonso Sabella: “Solo quando per sbaglio un proiettile colpirà un passante non lontano dal centro,… - Wolf09722148 : RT @Nibbionero: Scordatevi rivolte da Roma in giù. Non hanno certo investito 160 anni in criminalità organizzata per permettere al popolo d… - francescomila18 : RT @Paolo__Ferrara: Roma è nuovamente in pericolo. Lo dice il giudice Alfonso Sabella in un'intervista al Fatto Quotidiano. Noi del M5S ab… - brichiel : RT @Paolo__Ferrara: Roma è nuovamente in pericolo. Lo dice il giudice Alfonso Sabella in un'intervista al Fatto Quotidiano. Noi del M5S ab… - Nibbionero : Scordatevi rivolte da Roma in giù. Non hanno certo investito 160 anni in criminalità organizzata per permettere al… -

Criminalità Roma, Ferrara (M5s): 'Sabella denuncia ritorno clan, amministrazione dia risposte' ' Roma è nuovamente in pericolo. Lo dice il giudice Alfonso Sabella in un'intervista da brividi al ...scorsa consiliatura noi del M5S abbiamo combattuto come leoni contro le tante forme di criminalità ... Gli studenti del V municipio omaggiano le vittime della mafia L'evento pubblico è stato la conclusione di un percorso formativo volto a sensibilizzare i giovani rispetto a temi come la mafia e la criminalità. Possiamo definire ciò che è successo martedì come la ... Confcommercio punta sulla legalità: vertice in Prefettura su abusivismo, contraffazione e sicurezza A Roma, sono intervenuti il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e il ministro dell'Interno, ... Gli altri costi della criminalità (ferimenti, assicurazioni, spese difensive) ammontano a 6,4 ... è nuovamente in pericolo. Lo dice il giudice Alfonso Sabella in un'intervista da brividi al ...scorsa consiliatura noi del M5S abbiamo combattuto come leoni contro le tante forme di...L'evento pubblico è stato la conclusione di un percorso formativo volto a sensibilizzare i giovani rispetto a temi come la mafia e la. Possiamo definire ciò che è successo martedì come la ..., sono intervenuti il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e il ministro dell'Interno, ... Gli altri costi della(ferimenti, assicurazioni, spese difensive) ammontano a 6,4 ... Sicurezza, M5S: Roma a rischio criminalità, nessuno se ne occupa ... Agenzia askanews