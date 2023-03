Covid, spray nasale contro il contagio. Bassetti: ”Funziona come l’Autan contro la malaria. Fate il vaccino” (Di martedì 28 marzo 2023) Il nome in codice che le è stato assegnato, non ha nulla a che vedere con gli slogan accattivanti del marketing digitale moderno: TriSb92. Si tratta di una molecola sviluppata di recente da un team di ricercatori dell’Università di Helsinki e che, attraverso una somministrazione per via nasale, pare risulti essere particolarmente efficace nella prevenzione della malattia causata da tutte le varianti conosciute del coronavirus Sars-CoV-2. Tampone streptococco: quanto costa e dove farlo spray nasale contro il Covid e pandemie future Una scoperta importante, che pare avvicinare sempre di più la scienza verso un traguardo importante: quello di creare uno spray nasale anti-Covid che sia in grado di offrire un effetto scudo anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Il nome in codice che le è stato assegnato, non ha nulla a che vedere con gli slogan accattivanti del marketing digitale moderno: TriSb92. Si tratta di una molecola sviluppata di recente da un team di ricercatori dell’Università di Helsinki e che, attraverso una somministrazione per via, pare risulti essere particolarmente efficace nella prevenzione della malattia causata da tutte le varianti conosciute del coronavirus Sars-CoV-2. Tampone streptococco: quanto costa e dove farloile pandemie future Una scoperta importante, che pare avvicinare sempre di più la scienza verso un traguardo importante: quello di creare unoanti-che sia in grado di offrire un effetto scudo anche ...

