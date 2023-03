Covid in Toscana: 3 morti (2 a Firenze, 1 a Pisa), oggi 28 marzo. E 261 nuovi contagi. 131 i ricoverati (4 in terapia intensiva) (Di martedì 28 marzo 2023) Sono 3 i morti per Covid, in Toscana, oggi 28 marzo 2023. Si tratta di 2 donne e 1 uomo con età media di 73 anni, che risiedevano a Firenze (2) e Pisa (1). Sono 261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido Leggi su firenzepost (Di martedì 28 marzo 2023) Sono 3 iper, in282023. Si tratta di 2 donne e 1 uomo con età media di 73 anni, che risiedevano a(2) e(1). Sono 261 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miti_Vigliero : RT @pimpi59: #Toscana Covid 28 Mar 2023 +261 diag su 3.792 test 3 decessi Ricov 131 (+10) UTI 4 (+1) Tasso pos tot 6,9% Prime diag 55,3%… - VTrend_it : Covid, 261 nuovi casi in Toscana (+33 tra Pisa e provincia) e 3 decessi - raspa90 : RT @AnsaToscana: In Toscana 261 nuovi casi di Covid e 3 decessi. Aumentano i ricoveri, sono 131 #ANSA - pimpi59 : #Toscana Covid 28 Mar 2023 +261 diag su 3.792 test 3 decessi Ricov 131 (+10) UTI 4 (+1) Tasso pos tot 6,9% Prime… - AnsaToscana : In Toscana 261 nuovi casi di Covid e 3 decessi. Aumentano i ricoveri, sono 131 #ANSA -

Coronavirus, in Toscana 131 i ricoverati in ospedale oggi 28 marzo Sono 261 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'... Covid, altri 33 nuovi casi e un decesso ... sul territorio della Provincia di Pisa , sono stati segnalati 33 nuovi casi Covid , che portano così a 186.745 le positività registrate da inizio pandemia. In Toscana, invece, sono stati registrati ... Usl Umbria 1, tenuto il primo corso di formazione sul progetto Ipazia ...formazione di operatori e operatrici di area sanitaria e socio sanitaria con particolare riguardo agli effetti del Covid - 19" . Partecipano allo studio solo 6 regioni di cui la capofila è la Toscana ... Sono 261 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...... sul territorio della Provincia di Pisa , sono stati segnalati 33 nuovi casi, che portano così a 186.745 le positività registrate da inizio pandemia. In, invece, sono stati registrati ......formazione di operatori e operatrici di area sanitaria e socio sanitaria con particolare riguardo agli effetti del- 19" . Partecipano allo studio solo 6 regioni di cui la capofila è la... Coronavirus in Toscana: il bollettino del 28 marzo PisaToday Coronavirus: in Toscana 261 nuovi casi e 3 decessi, di 73,3 anni d’età media Sono 261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido. Il numero dei contagiati ... In Toscana 261 nuovi casi. Tre i decessi FIRENZE. Sono 261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido. Il numero dei ... Sono 261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido. Il numero dei contagiati ...FIRENZE. Sono 261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 69 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 192 con test rapido. Il numero dei ...