Covid, il rapporto del Parlamento Ue sulla pandemia in Italia: «Perché il Veneto era più organizzato di Bergamo» (Di martedì 28 marzo 2023) Un rapporto della commissione Covid del Parlamento europeo promuove il modello seguito dal Veneto per affrontare la pandemia nella sua fase iniziale e boccia quello lombardo. E a proposito della misura del lockdown, la commissione mette in chiaro come «la rapida introduzione di un lockdown è stata la misura più efficiente per fermare la diffusione del virus in una fase iniziale in cui non esistevano protocolli medici ben sviluppati». Alla luce di quella fase di grande incertezza, secondo i commissari del Parlamento Ue è stato il Veneto di Luca Zaia ad affrontare al meglio la pandemia, soprattutto grazie al suo sistema organizzativo: «Il confronto tra il modello Veneto basato sui medici di base e quello bergamasco, basato invece sule ...

