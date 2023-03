Covid, Big Pharma nel panico: quanto perde con la fine della pandemia (Di martedì 28 marzo 2023) La Stampa di Torino, membro influente del giornale unico del virus, ha fatto la sensazionale scoperta dell’acqua calda pubblicando un articolo con il seguente titolo: “La fine della pandemia svuota i conti di Big Pharma: per i signori dei vaccini 60 miliardi di ricavi in meno”. Dopodiché nel sommario spiega che “Pfizer, Moderna e BioNTech hanno tagliato le stime di fatturato per il 2023. Ma grazie al boom degli ultimi due anni hanno in cassa decine di miliardi per le acquisizioni. Novavax invece avverte: continuità aziendale a rischio e il titolo perde il 92%”. Tant’è che il pezzo, citando per l’ennesima volta un prossimo annuncio ufficiale di fine pandemia da parte dell’Oms, in stile tela di Penelope, inizia quasi commiserando le “sfortunate” aziende farmaceutiche. ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 marzo 2023) La Stampa di Torino, membro influente del giornale unico del virus, ha fatto la sensazionale scoperta dell’acqua calda pubblicando un articolo con il seguente titolo: “Lasvuota i conti di Big: per i signori dei vaccini 60 miliardi di ricavi in meno”. Dopodiché nel sommario spiega che “Pfizer, Moderna e BioNTech hanno tagliato le stime di fatturato per il 2023. Ma grazie al boom degli ultimi due anni hanno in cassa decine di miliardi per le acquisizioni. Novavax invece avverte: continuità aziendale a rischio e il titoloil 92%”. Tant’è che il pezzo, citando per l’ennesima volta un prossimo annuncio ufficiale dida parte dell’Oms, in stile tela di Penelope, inizia quasi commiserando le “sfortunate” aziende farmaceutiche. ...

