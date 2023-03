(Di martedì 28 marzo 2023) Il portiere delMadrid, Thibaut, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair insieme alla sua futura moglie. Tra i vari argomenti trattatiparla del rapporto con i compagni di squadra. Di seguito le sue parole: «Non possiamo uccidere Hazard. Oggi dimentichiamo velocemente, ma è uno dei migliori al mondo. Nello spogliatoio ridocon i brasiliani, ma sonogiovani e ovviamente i loro interessi fuori dal campo sono diversi. Se hai moglie e figli è diverso». Il Belgio non è andato oltre gli ottavi, maha permesso ae gli altri deldi godersi un’inaspettata vacanza invernale: «In questo Carlo. Da dicembre a giugno non ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Courtois: «#Ancelotti è molto comprensivo, il Real lotta sempre per vincere» A Vanity Fair: «Quando arrivai a Mad… -

...ad andare verso una determinata rotta tra i rapporti non indimenticabili con Hazard ee un ... il Real Madrid cambierebbe volto con Mourinho: da Vlahovic a LeaoL'eventuale addio die ...... visto che comunque la gara d'andata aveva già fatto staccare il pass agli uomini di. In ... REAL MADRID (4 - 3 - 3):; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouameni, Camavinga, Modric; ...Passata subito in vantaggio grazie a un'autorete di Araujo, la squadra dinon è riuscita ... Dopo aver impegnatocon Lewandowski e Raphinha, fa harakiri al 9': un cross dalla sinistra ...

Real Madrid, l’infortunio di Courtois preoccupa il club Calcio in Pillole

Touché aux adducteurs durant le week-end passé, Thibaut Courtois a brusquement quitté la sélection belge au cours des dernières heures. Dès son arrivée à ...Un protagonista salterà i quarti di Champions, il ko mette in allarme una grande big del calcio europeo, facendo spaventare gli sportivi.