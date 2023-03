Costituito Intergruppo parlamentare per l’invecchiamento attivo (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stata annunciata oggi la nascita dell’Intergruppo parlamentare per l’invecchiamento attivo, promosso per iniziativa del senatore Ignazio Zullo (Fdl) e deputato Paolo Ciani (Pd-Idp), quest’ultimo già impegnato sul tema nel suo precedente incarico di Consigliere regionale nel Lazio. La conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo, oggi al Senato, è stata realizzata in collaborazione con HappyAgeing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo. “La nascita dell’Intergruppo arriva in un momento cruciale per i temi legati all’invecchiamento attivo – sottolinea Michele Conversano, presidente Comitato tecnico scientifico HappyAgeing -. Il Ddl delega in materia di politiche in favore delle persone ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stata annunciata oggi la nascita dell’per, promosso per iniziativa del senatore Ignazio Zullo (Fdl) e deputato Paolo Ciani (Pd-Idp), quest’ultimo già impegnato sul tema nel suo precedente incarico di Consigliere regionale nel Lazio. La conferenza stampa di presentazione dell’, oggi al Senato, è stata realizzata in collaborazione con HappyAgeing – Alleanza italiana per. “La nascita dell’arriva in un momento cruciale per i temi legati al– sottolinea Michele Conversano, presidente Comitato tecnico scientifico HappyAgeing -. Il Ddl delega in materia di politiche in favore delle persone ...

