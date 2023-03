Così l’Italia può aiutarci a ricostruire l’Ucraina Parla Beketova Cepa

(Di martedì 28 marzo 2023) La visita di un mese fa di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in Ucraina “ha dato un chiaro segnale agli ucraini e al mondo intero che il governo italiano continuerà a fornire alun ampio sostegno”, anche attraverso la conferenza per la ricostruzione delche si terrà il 26 aprile. Are a Formiche.net è Elina, associata del programma Democracy Fellowship al Center for European Policy Analysis. “È molto importante che Roma abbia confermato di giocare un ruolo chiave nella ricostruzione post-bellica del, anche attraverso la Donor Coordination Platform”, spiega ancora citando il documento firmato da Meloni e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyiv. “La cosa più importante è l’unità. Noi ucraini la vediamo e ne siamo molto grati”, aggiunge. Nelle ...

