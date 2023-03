Così l' ambientalismo diventa politica industriale

(Di martedì 28 marzo 2023) L'come strategia. La Commissione europea ha svelato i dettagli del piano promesso da mesi per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances04279400 : @mlcr84 Punto 2 è appunto una decisione folle dell'ambientalismo antiscientifico. Il punto 4 è proprio quello su cu… - GreatWall1974 : @andreabettini Ma si dai spegniamo le luci così compensiamo il disastro dell'uranio impoverito: questo tipo di ambi… - Silvia240907 : Ecco. Un po' come diceva Chico Mendes sull'ambientalismo che senza lotta di classe è giardinaggio. È proprio così.… - GuidoConforti3 : @BarbaraBignardi @DantiNicola Ma davvero siete così ubriacati dall'ideologia al punto di difendere due grandissimi… -

Cosa comporta tutto questo In estrema sintesi,come ha spiegato Volker Wissing , ministro dei ... per la neutralità tecnologica, perché rischiamo di pagare a carissimo prezzo l'...Era il 2019 eBanksy scriveva a Pia Klemp , scegliendola per guidare la sua motonave e ... dall'al salvataggio dei migranti Se Banksy considerava Pia Klemp un tipo tosto è perché l'...Tenere insieme queste denunce e queste esigenze, dall'all'antidiscriminazione e alla ... Questa parola difficile da pronunciare viene definita dal dizionario Oxford: "La natura ...