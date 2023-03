Così la Cina presta denaro per salvare se stessa

Leggi su formiche

(Di martedì 28 marzo 2023) Non è che ci fossero particolari dubbi: laè il primo finanziatore globali delle economie in via di sviluppo. Ma se dietro quei prestiti si nascondono clausole e trappole d’ogni sorta, allora per chi quello riceve le cose possono peggiorare rapidamente. Laha speso 240 miliardi di dollari tra il 2008 e il 2021 per il soccorso finanziario di 22 Paesi in via di sviluppo che hanno aderito all’iniziativa della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Un dato piuttosto pesante, emerso da uno studio pubblicato oggi dalla Banca mondiale, dalla Harvard Kennedy School, da AidData e dal Kiel Institute for the World Economy. Secondo lo studio, negli ultimi anni il fenomeno si è progressivamente intensificato, assieme alle difficoltà dei medesimi Paesi in via di sviluppo di risarcire i prestiti contratti per ...