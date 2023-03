Cosa vuol dire il ritorno di Jack Ma (che pensa all’asado in Uruguay) (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo quasi circa un anno lontano dai riflettori, Jack Ma, fondatore del colosso Alibaba, è tornato. La ricomparsa dell’imprenditore, simbolo del cambio di rotta del settore privato in seguito alle nuove regole di controllo del governo cinese, è legato all’esigenza del governo cinese di dare un’immagine meno arcigna nei confronti del settore tecnologico e in generale del mondo imprenditoriale. Secondo l’agenzia Reuters, Jack Ma è tornato la scorsa settimana in Cina, dopo quasi un anno di soggiorno all’estero (tra le isole Baleari, Giappone e Sudamerica), ma ancora non si sa per quanto tempo rimarrà sul territorio cinese. Ma ha partecipato ad un incontro alla scuola Yungu School, fondata da Alibaba nella città orientale di Hangzhou, provincia di Zhejiang, nel 2017. Sull’account ufficiale della scuola su WeChat, è stato confermato l’intervento ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo quasi circa un anno lontano dai riflettori,Ma, fondatore del colosso Alibaba, è tornato. La ricomparsa dell’imprenditore, simbolo del cambio di rotta del settore privato in seguito alle nuove regole di controllo del governo cinese, è legato all’esigenza del governo cinese di dare un’immagine meno arcigna nei confronti del settore tecnologico e in generale del mondo imprenditoriale. Secondo l’agenzia Reuters,Ma è tornato la scorsa settimana in Cina, dopo quasi un anno di soggiorno all’estero (tra le isole Baleari, Giappone e Sudamerica), ma ancora non si sa per quanto tempo rimarrà sul territorio cinese. Ma ha partecipato ad un incontro alla scuola Yungu School, fondata da Alibaba nella città orientale di Hangzhou, provincia di Zhejiang, nel 2017. Sull’account ufficiale della scuola su WeChat, è stato confermato l’intervento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Fossi in @mannocchia oggi godrei come un pazzo per quella vignetta del FQ. Vuol dire una sola cosa: j’hai fatto male Francè! ?? - mentecritica : La cosa sconvolgente è che ci sia bisogno di un'analisi per stabilire che si tratti di una fesseria. Se siamo a que… - fcin1908it : #Bonolis a @fcin1908it: 'E' un'annata strana. E' cambiato un po' tutto. L'unica cosa certa che è rimasta è quello… - approfondiree : RT @21corpsee: voi non capite io a ogni minima cosa mi riempio di paranoie fino a rovinarmi l’umore per settimane, puoi anche confermarmi i… - BzBroono : @AngeloCiocca E dov'è 'sta lista di MEZZO MILIONE di italiani che hanno firmato per salvare il madeinitalì dalle mu… -