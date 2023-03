“Cosa fare in caso di infezione da Enterococcus Faecalis in gravidanza?” (Di martedì 28 marzo 2023) Buongiorno dottore, sono al secondo mese di gravidanza e ho fatto l’urinocoltura. Il risultato è Enterococcus Faecalis 1, con intervalli di riferimento alti. Che significa? Cosa dovrei fare? L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 28 marzo 2023) Buongiorno dottore, sono al secondo mese die ho fatto l’urinocoltura. Il risultato è1, con intervalli di riferimento alti. Che significa?dovrei? L'articolo proviene daOnLine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non è successo niente, oggi, ma forse una cosa sì: la #Juventus e #ErnstYoung, la società preposta al controllo dei… - Droghiere : 'devi fare esperienze diverse, viaggiare, scoprire nuovi posti! cosa aspetti?' io: - Azzurri : ?? #Mancini: 'Sono partite dove hai tutto da perdere, ma la cosa importante era vincerla. Potevamo fare qualcosa in… - GalwayGrll : RT @WismWomen: Chi siamo, cos'è Women In Sport Matter e cosa vogliamo fare ???? #womeninsportsmatter Dai un'occhiata al video di WISM - Wom… - Cla_Gagliardini : @La_JejeJeje Immagina un mondo in cui chi è in grado di prendere le decisioni migliori decida, uomo o donna che sia… -