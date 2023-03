Cosa devono fare Azione e Italia Viva per costruire un nuovo grande partito (in sette punti) (Di martedì 28 marzo 2023) I principali promotori della nuova organizzAzione liberaldemocratica, Azione e Italia Viva, hanno detto in più occasioni che intendono costruire un partito: non un movimento, non un rassemblement, ma un partito. Ma per costruire un partito non basta la volontà di farlo: occorre anche una capacità di proporre qualCosa che, aderendo al tempo presente, risponda alle aspettative di quella piccola parte di cittadini che hanno intenzione di investire nella sua vita una parte delle proprie risorse, economiche e soprattutto temporali. QualCosa che venga “domandato” dal nostro tempo, non solo che venga “offerto”. Pare opportuno aprire questa riflessione partendo dal riconoscere che i tentativi ricorrenti negli ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 marzo 2023) I principali promotori della nuova organizzliberaldemocratica,, hanno detto in più occasioni che intendonoun: non un movimento, non un rassemblement, ma un. Ma perunnon basta la volontà di farlo: occorre anche una capacità di proporre qualche, aderendo al tempo presente, risponda alle aspettative di quella piccola parte di cittadini che hanno intenzione di investire nella sua vita una parte delle proprie risorse, economiche e soprattutto temporali. Qualche venga “domandato” dal nostro tempo, non solo che venga “offerto”. Pare opportuno aprire questa riflessione partendo dal riconoscere che i tentativi ricorrenti negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrsShelbygirl : a me solo una cosa non devono dire/rinfacciare perché veramente in quel caso non ci vedo più quindi spero non arrivi mai questo momento - michela000033 : RT @xst3fania: Ao, ma cosa succede qui? Siete diventati pesanti all’improvviso? Tornate ad essere diventanti perché non vi si può leggere.… - cchaewj : che poi ci sto ancora pensando ma cioè vedete yujin cosa passava in boys planet e devono far debuttare i 2012 bo - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: 'Con la situazione che c’è in mare, trattenere una nave di soccorso in porto mentre donne, uomini e bambini rischiano di… - xst3fania : Ao, ma cosa succede qui? Siete diventati pesanti all’improvviso? Tornate ad essere diventanti perché non vi si può… -