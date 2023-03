Cosa deve fare Jannik Sinner per tornare top10 nel ranking ATP a Miami: gli incroci e chi lo può impensierire (Di martedì 28 marzo 2023) Nel quarto turno del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (USA), Jannik Sinner, che aveva usufruito di un bye all’esordio e poi aveva superato il serbo Laslo Djere ed il bulgaro Grigor Dimitrov, sfiderà oggi il russo Andrey Rublev in un match con altri 90 punti in palio. Sinner finora ha incamerato 90 punti per il ranking ATP, portandosi a quota 2835, pur restando al 10° posto virtuale. L’azzurro eventualmente ai quarti (altri 180 punti) incrocerà il neerlandese Botic van de Zandschulp o il finlandese Emil Ruusuvuori e vincendo sarebbe virtualmente 9°. In semifinale potrebbe esserci lo statunitense Taylor Fritz, e la sfida metterebbe in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti ed il 9° posto, mentre l’eventuale ultimo atto varrebbe ulteriori 400 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Nel quarto turno del torneo di tennis ATP Masters 1000 di, in Florida (USA),, che aveva usufruito di un bye all’esordio e poi aveva superato il serbo Laslo Djere ed il bulgaro Grigor Dimitrov, sfiderà oggi il russo Andrey Rublev in un match con altri 90 punti in palio.finora ha incamerato 90 punti per ilATP, portandosi a quota 2835, pur restando al 10° posto virtuale. L’azzurro eventualmente ai quarti (altri 180 punti) incrocerà il neerlandese Botic van de Zandschulp o il finlandese Emil Ruusuvuori e vincendo sarebbe virtualmente 9°. In semifinale potrebbe esserci lo statunitense Taylor Fritz, e la sfida metterebbe in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti ed il 9° posto, mentre l’eventuale ultimo atto varrebbe ulteriori 400 ...

