Corea del Nord | nuovo test del drone sottomarino nucleare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Corea del Nord questa settimana ha testato un nuovo drone sottomarino di attacco nucleare in risposta alle eserc… - sscnapoli : ???? Minjae pareggia con la Corea del Sud. - jorgedavidArma2 : RT @elisamariastel1: 500mila soldati della Corea del Nord sono pronti a prendere parte alle ostilità in Ucraina dalla parte della Federazio… - Korean_Sunbae : Ti interessa la cultura della Corea del Sud? - willy30771224 : RT @elisamariastel1: 500mila soldati della Corea del Nord sono pronti a prendere parte alle ostilità in Ucraina dalla parte della Federazio… -

'Il nemico ci temerà' approfondimentoNord, testato drone subacqueo: genera tsunami radioattivi Parole in concomitanza con l'arrivo presso laSud di una portaerei della marina ...7.30Nord,Kim:nuove armi nucleari Il leader nordcoreano Kim Jong - un ha ordinato l'aumento della "produzione di materiali nucleari di grado militare" allo scopo di accelerare la messa a punto di ...... ha rafforzato la promessa di crescita "esponenziale" degli arsenali quando il gruppo d'attacco della portaerei Usa Nimitz è arrivato inSud. Dopo essere stato informato dai funzionari sull'...

La città è gemellata con numerose altre che si trovano in diversi angoli del mondo. Tra queste Tirana, capitale dell’Albania, Windsor in Canada, Patrasso in Grecia, Pirano in Slovenia e Seongnam in ...Lo riportano gli organi di stampa di Pyongyang. Quest'ultima minaccia riprende un precedente annuncio di un aumento "esponenziale" delle armi nucleari e giunge proprio quando è in arrivo in Corea del ...