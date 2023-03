Copa Libertadores 2023 | il sorteggio dei gruppi

(Di martedì 28 marzo 2023) Si è svolto ad Asuncion(Paraguay), presso la sede della Conmebol, ildeidella fase finale della, l’equivalente della Champions League europea. La scorsa edizione è stata vinta dal Flamengo che ha superato in finale di misura l’Atletico Paranense.: IL REGOLAMENTO Sono 32 le squadre partecipanti suddivise in otto gironi da quattro ciascuno. Si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ogni girone, mentre le terze retrocedono inSudamericana, l’equivalente dell’Europa League. Gli ottavi di finale e i quarti si disputeranno nell’arco di due partite, andata e ritorno, con la regola del gol in trasferta, abolita dall’Uefa. La finale, invece, si disputerà ...

A 16 anni, 3 mesi e 23 giorni ha debuttato in un match dicontro l'Estudiantes, vinto 4 - 0. Nonostante faccia parte dell' Argentina U17 , in cui ha collezionato 6 presenze e 2 gol ,...... oltre ad alcune partite dei principali campionati europei, come l'Europa Conference League e LaLiga spagnola e alcune manifestazioni internazionali come laSudamericana, FA ...Nelle gare di qualificazione alla prossimasi chiude anche l'ultimo spareggio con lo Sporting Cristal che ringrazia Avila, autore della rete decisiva al 7 minuto di recupero e ...

Copa Libertadores 2023: squadre, gironi, dove vederla e albo d'oro Tag24

El campeón Flamengo y los dos equipos más grandes de Argentina, Boca Juniors y River Plate, tienen rivales accesibles en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América de 2023, que se sorteó la ...Se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2023, que tuvo lugar en Luque, Paraguay, y quedaron confirmados los equipos de cada una de las ocho zonas para la fase de grupos que comenzará a disputarse ...