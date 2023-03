Conviene cambiare gestore luce e gas adesso? La risposta non è quella che immagini (Di martedì 28 marzo 2023) Siamo in un periodo nero per le bollette di luce e gas. Qualcuno potrebbe chiedersi se non sia il caso di cambiare subito gestore. Considerando che il prezzo del gas è ancora molto alto e di conseguenza le bollette, una delle soluzioni più intuitive è cambiare il proprio gestore in favore di uno più conveniente. Quanto è davvero una buona idea fare questa scelta considerando la grande instabilità che stiamo affrontando? Quanto Conviene cambiare gestore di luce e gas – ilovetrading.itLa risposta, per quanto poco entusiasmante possa suonare, è: dipende. Dipende in realtà da molti fattori: dalla tipologia di offerta luce e gas da cui si parte, da quale sia il risparmio che si vuole raggiungere, dagli ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 28 marzo 2023) Siamo in un periodo nero per le bollette die gas. Qualcuno potrebbe chiedersi se non sia il caso disubito. Considerando che il prezzo del gas è ancora molto alto e di conseguenza le bollette, una delle soluzioni più intuitive èil proprioin favore di uno più conveniente. Quanto è davvero una buona idea fare questa scelta considerando la grande instabilità che stiamo affrontando? Quantodie gas – ilovetrading.itLa, per quanto poco entusiasmante possa suonare, è: dipende. Dipende in realtà da molti fattori: dalla tipologia di offertae gas da cui si parte, da quale sia il risparmio che si vuole raggiungere, dagli ...

