(Di martedì 28 marzo 2023) Sono passati più di quattro da quanto laOsiris-Rex, lanciata nel 2016 con una missione senza precedenti, agganciò l’asteroideper poi riportaredel piccolo corpo celeste.Nasa sono cominciati i preparativi per accogliereil campioneche il prossimo 24 settembre verrà paracadutato nel deserto dello Utah, attualmentestrada di casa dopo sette anni nello spazio. Nei prossimi sei mesi, il teammissione si eserciterà e perfezionerà la procedure necessarie al recupero del campione e al suo trasporto al Johnson Space Center di Houston, dove sarà aperto e suddiviso per essere distribuito ai ricercatori di ...

Conto alla rovescia per il rientro della sonda che riporterà sulla Terra campioni dell’asteroide Bennu Il Fatto Quotidiano

