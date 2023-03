Conte via dal Tottenham. La scorsa estate lasciò un buco nell’Inter (Di martedì 28 marzo 2023) Antonio Conte ha lasciato definitivamente il Tottenham, salutando come fatto con l’Inter i tifosi su Instagram (vedi articolo). L’allenatore però portò con sé la scorsa estate uno degli uomini più importanti per Simone Inzaghi. ADDIO – L’eliminazione in Champions League contro il Milan, il flop nelle coppe di lega inglesi e il quarto posto a rischio in Premier League. Di certo non si può parlare di risultati positivi per Antonio Conte e la sua esperienza con il Tottenham, conclusasi pochi giorni fa. La notizia è stata di notevole rilevanza per l’Italia, in cui numerosi club vorrebbero ingaggiare il tecnico salentino. L’idea Antonio Conte attrae, ma appare impossibile per l‘Inter. La dirigenza nerazzurra ha pagato la presenza dell’ex allenatore in Inghilterra proprio la ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Antonioha lasciato definitivamente il, salutando come fatto con l’Inter i tifosi su Instagram (vedi articolo). L’allenatore però portò con sé launo degli uomini più importanti per Simone Inzaghi. ADDIO – L’eliminazione in Champions League contro il Milan, il flop nelle coppe di lega inglesi e il quarto posto a rischio in Premier League. Di certo non si può parlare di risultati positivi per Antonioe la sua esperienza con il, conclusasi pochi giorni fa. La notizia è stata di notevole rilevanza per l’Italia, in cui numerosi club vorrebbero ingaggiare il tecnico salentino. L’idea Antonioattrae, ma appare impossibile per l‘Inter. La dirigenza nerazzurra ha pagato la presenza dell’ex allenatore in Inghilterra proprio la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : A Roma il corteo degli ‘esodati’ del Superbonus: “Traditi da Meloni, ditte falliscono”. In piazza anche Conte: “Gov… - petergomezblog : Corteo degli esodati del Superbonus, Conte contro i cori: “Non siamo qui per insultare governo e Meloni, se continu… - internewsit : Conte via dal Tottenham. La scorsa estate lasciò un buco nell'Inter - - Toccigabriele1 : IL CONTE DI SAINT GERMAIN L'ALCHIMISTA IMMORTALE - DarioBritti : RT @yarynagrusha: I giornalisti sono la nostra memoria e quindi da non perdere oggi l’articolo di di @christianrocca Tre anni fa Conte f… -