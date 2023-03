Conte, non c'è solo il ritorno in Italia: spunta un'altra opzione (Di martedì 28 marzo 2023) Antonio Conte studia le mosse per il futuro dopo l'addio al Tottenham e oltre al ritorno in Italia - Inter e Juventus come prime scelte... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Antoniostudia le mosse per il futuro dopo l'addio al Tottenham e oltre alin- Inter e Juventus come prime scelte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : UFFICIALE - Antonio #Conte non è più l’allenatore del #Tottenham, c’è la risoluzione consensuale. Il vice Stellini… - tuttosport : Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham ?? #Tuttosport #Conte #Spurs #Tottenham #PremierLeague - MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - DanielaParisato : @anubi_matt Pensa a quelli presenti, quanti danni hanno fatto. Renzi Conte Speranza Zingaretti Emiliano In Europa poi, non ne parliamo. - elide_muccioli : @AlRobecchi Purtroppo vogliono dal governo Conte e PD i miliardi spesi per salvare Alitalia. Non c'è fine. -