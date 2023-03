Conte, futuro in Italia? Tante le squadre interessate in Serie A – SM (Di martedì 28 marzo 2023) Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham, sono diversi i club di Serie A che lo seguono e ci pensano in vista del prossimo anno. PANCHINE – Il futuro di Antonio Conte è tutto da scrivere. Ne ha parlato Daniele Miceli a Sport Mediaset: «È presto per dire cosa farà Antonio Conte. Chiaro che le squadre che non andranno in Champions League ci penseranno seriamente. Tra le condizioni c’è però il suo ingaggio, molto pesante, e fare un mercato imporTante per lui. In questo momento le ipotesi Milan e Roma sono marginali. C’è la suggestione Juventus, anche se la posizione di Allegri sembra solida. Inzaghi può ancora giocarsi le sue carte, il suo futuro dipende però da questo finale di stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Antonionon è più l’allenatore del Tottenham, sono diversi i club diA che lo seguono e ci pensano in vista del prossimo anno. PANCHINE – Ildi Antonioè tutto da scrivere. Ne ha parlato Daniele Miceli a Sport Mediaset: «È presto per dire cosa farà Antonio. Chiaro che leche non andranno in Champions League ci penseranno seriamente. Tra le condizioni c’è però il suo ingaggio, molto pesante, e fare un mercato imporper lui. In questo momento le ipotesi Milan e Roma sono marginali. C’è la suggestione Juventus, anche se la posizione di Allegri sembra solida. Inzaghi può ancora giocarsi le sue carte, il suodipende però da questo finale di stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Futuro #Conte, le quote: #Inter 4.50 #Juventus 5.50 #Roma 6.50 #Milan 6.50 #Real 10.00 #Psg 15.00 #Newcastle 15.0… - internewsit : Conte, futuro in Italia? Tante le squadre interessate in Serie A - SM - - theMilanZone_ : ??Presto per definire il futuro di Antonio #Conte, ma aleggerà come un’ombra importante sulle panchine non sicure di… - fcin1908it : Biasin: “Conte? Beato chi lo prende se ha strumenti giusti. Altrimenti meglio…” - giovannitrivel3 : RT @MollyB___: Dunque gli aiuti di stato 'illegali' ad #Alitalia sono stati dati sia da Gentiloni che da Conte (governo II). Tralasciando… -