Consiglio superiore dello spettacolo | Abbagnato presidente | tra i 15 ci sono Bennato | Ruggeri e Uto Ughi

Il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina del Consiglio superiore dello spettacolo, così composto: l'etoile Eleonora Abbagnato, in qualità di presidente. Gli altri 14 componenti sono Isabella Ambrosini (direttore d'orchestra), il cantautore Edoardo Bennato, la giornalista Maria Rosaria Gianni (già caporedattore Cultura del Tg1) , l'editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini, il poeta Davide Rondoni, il cantautore Enrico Ruggeri, il violinista Uto Ughi, Vittorio Poma (docente di storia e cinema all'università di Pavia), Francesca Rossini (insegnante e scrittrice), Renato Tortarolo (ex caporedattore Cultura del Secolo XIX), Domenico Barbuto (Agis), Elisa Guzzo ...

