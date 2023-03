Consiglio comunale dei giovani, Ladispoli modifica il Regolamento: le novità (Di martedì 28 marzo 2023) Ladispoli – “Dare voce ai giovani perché siano protagonisti delle scelte per la nostra Ladispoli: è questa la direzione nella quale abbiamo lavorato in questi mesi”. Con queste parole il consigliere delegato alle Politiche giovanili, Riccardo Rosolino, ha commentato l’approvazione, all’unanimità nel Consiglio comunale delle parziali modifiche al Regolamento istituzionale del Consiglio dei giovani approvato con delibera di c.c. n. 51 del 26 giugno 2008. “Dai vari incontri che ho avuto con i ragazzi e le ragazze della città – ha proseguito Rosolino – è emersa l’ esigenza di modificare in alcune parti il Regolamento del Consiglio dei giovani per garantire una maggiore ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023)– “Dare voce aiperché siano protagonisti delle scelte per la nostra: è questa la direzione nella quale abbiamo lavorato in questi mesi”. Con queste parole il consigliere delegato alle Politicheli, Riccardo Rosolino, ha commentato l’approvazione, all’unanimità neldelle parziali modifiche alistituzionale deldeiapprovato con delibera di c.c. n. 51 del 26 giugno 2008. “Dai vari incontri che ho avuto con i ragazzi e le ragazze della città – ha proseguito Rosolino – è emersa l’ esigenza dire in alcune parti ildeldeiper garantire una maggiore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Monguzzi: 'Consiglio Comunale, Giunta, Inter e Milan erano d'accordo. Si può fare ancora adesso lo stadio a San Si… - GussagoNews : Giovedì 30 marzo è convocato, presso il #Municipio, il Consiglio comunale di #Gussago. Undici i punti all'ordine de… - TUTTOB1 : GdP: 'Parma, in consiglio comunale si discuterà la petizione 'Fermiamo il progetto sullo stadio Tardini'' - AvezzanoTw : Filomeno Babbo entra in maggioranza nel consiglio comunale di #Avezzano - #Marsica #Abruzzo via MarsicaLive - AnsaSicilia : Assiolo soccorso da presidente consiglio comunale Giarre. Piccolo rapace ora affidato a Centro recupero di Messina… -