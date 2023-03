Conservatorio di Benevento, concorso per l’assunzione di personale ATA (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nuove opportunità di lavoro in Campania per il personale ATA con il concorso per coadiutori – bidelli indetto dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. La procedura prevede la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato nel profilo di Coadiutore – Area I C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/AFAM, per sostituzioni e supplenze urgenti. Il titolo di studio richiesto è l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 aprile 2023. Vediamo il bando da scaricare, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile. REQUISITI Il concorso per coadiutori – bidelli del Conservatorio di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Nuove opportunità di lavoro in Campania per ilATA con ilper coadiutori – bidelli indetto dalStatale di Musica “Nicola Sala” di. La procedura prevede la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato nel profilo di Coadiutore – Area I C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca/AFAM, per sostituzioni e supplenze urgenti. Il titolo di studio richiesto è l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 aprile 2023. Vediamo il bando da scaricare, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile. REQUISITI Ilper coadiutori – bidelli deldi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : San Vittorino al Conservatorio ed ex Collegio degli Scolopi al Comune #Benevento - TV7Benevento : - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Successo per Paolo Fresu special guest d’eccezione con l’Orchestra jazz del Conservatorio 'N.Sala di Benevento… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Successo per Paolo Fresu special guest d’eccezione con l’Orchestra jazz del Conservatorio 'N.Sala di Benevento… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Successo per Paolo Fresu special guest d’eccezione con l’Orchestra jazz del Conservatorio 'N.Sala di Benevento… -