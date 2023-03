Confcommercio: sicurezza peggiora per 1 impresa su 10, allarme usura (Di martedì 28 marzo 2023) Un'impresa su dieci del terziario di mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2022. Il dato è più accentuato al Sud (16%), per gli alberghi (18,1%), i bar (16%) e nel commercio al dettaglio alimentare (14,6%). A Palermo il valore è pari al 13,4%, a Roma è dell`11,9% e a Milano del 6,3%. E' la fotografia scattata da Confcommercio nell'indagine su usura e fenomeni illegali diffusa in occasione della Giornata "Legalità ci piace!".Sono 31mila le piccole aziende del commercio e dei pubblici esercizi, oggi, ad elevato rischio usura. "Con un buon grado di fiducia - ha spiegato il direttore dell'Ufficio Studi dell'Associazione, Mariano Bella - questo numero si colloca tra 26mila e 46mila attività produttive". In generale i costi dell'illegalità, da abusivismo fino a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 marzo 2023) Un'su dieci del terziario di mercato percepisce unmento dei livelli dinel 2022. Il dato è più accentuato al Sud (16%), per gli alberghi (18,1%), i bar (16%) e nel commercio al dettaglio alimentare (14,6%). A Palermo il valore è pari al 13,4%, a Roma è dell`11,9% e a Milano del 6,3%. E' la fotografia scattata danell'indagine sue fenomeni illegali diffusa in occasione della Giornata "Legalità ci piace!".Sono 31mila le piccole aziende del commercio e dei pubblici esercizi, oggi, ad elevato rischio. "Con un buon grado di fiducia - ha spiegato il direttore dell'Ufficio Studi dell'Associazione, Mariano Bella - questo numero si colloca tra 26mila e 46mila attività produttive". In generale i costi dell'illegalità, da abusivismo fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un'impresa su dieci del terziario di mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2022. Il dato… - ItalyNowadays : Confcommercio, sicurezza peggiorata per 1 impresa su 10. #Cronaca - fisco24_info : Confcommercio, sicurezza peggiorata per 1 impresa su 10 : Nel 2022. 'Usura fenomeno illegale percepito in maggior a… - CN24_tv : Usura e illegalità: per un’impresa su dieci la sicurezza è peggiorata, oltre il 16% teme il racket ???? QUI ?… - toscanamedianew : Imprese, qualità di vita a picco per una su quattro -