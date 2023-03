Condoni e pratiche veloci a suon di mazzette da 120 000 euro | 40 indagati negli uffici del Campidoglio

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma. Il meccanismo delleurbanistiche è grezzo, lento e macchinoso. E deve essere, alle volte, oliato. In che modo? Con le. Denaro per poter ottenere rapidamente permessi e prendere visione di documenti depositati al catasto, ma soprattutto per accelerare tutti i tempi interminabili della burocrazia. Almeno 40 gliai quali è stato recapitato l’avviso di conclusione delle indagini come riportato anche da Repubblica. Concorso magistrati truccato, il messaggio che fa scoprire la truffa:commissario e candidato 40alper corruzione Tra questi, ci sarebbero anche 12 dipendenti di Risorse per Roma, la municipalizzata delche è incaricata di gestire tra l’altro, il condono. Ma anche un dipendente di Roma ...

Non ci sono. È vero che ci sono misure di favore come il concordato biennale preventivo, ma ... Per dirla tutta, è un tweet elettorale di Salvini calato nel testo, senza conseguenze. In ..."Esistevano da anni,di condono edilizio - puntualizza il legale eoliano - presso gli uffici amministrativi, in attesa di essere esaminate. Adesso con la sentenza della Corte Costituzionale, ...... rendeva quasi impossibile per chiunque sbrigare lein tempi umani. 'Grazie all'enorme ... e per la reingegnerizzazione deiedilizi con una nuova Piattaforma per la gestione ...

Condoni più veloci grazie alle mazzette: 40 indagati per corruzione negli uffici del Campidoglio Repubblica Roma

Alle spalle dei "furboni del condono" ci sono infatti i titolari degli immobili, decisi ad affidarsi ai facilitatori per accelerare le loro pratiche. L'indagine individua appartamenti, uffici, negozi, ...Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il suo sostituto Carlo Villani contestano i reati di corruzione e falso ma nel monitorare i dipendenti infedeli dell’ufficio capitolino si sono imbattuti anche in ...