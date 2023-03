Concorso ordinario scuola secondaria, il dossier con oltre 700 pagine di errori segnalati arriva al Ministero (Di martedì 28 marzo 2023) Il 16 marzo un dossier di oltre 700 pagine contenente gli errori segnalati dai precari candidati al Concorso ordinario docenti di scuola secondaria, bandito con DD 499/2020 e poi modificato dal DD 23/2021, è stato consegnato alla sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. Si tratta di un lungo lavoro di raccolta curato dal docente dell'Università di Cagliari e linguista, Massimo Arcangeli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 marzo 2023) Il 16 marzo undi700contenente glidai precari candidati aldocenti di, bandito con DD 499/2020 e poi modificato dal DD 23/2021, è stato consegnato alla sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. Si tratta di un lungo lavoro di raccolta curato dal docente dell'Università di Cagliari e linguista, Massimo Arcangeli. L'articolo .

